Maamulka Jannaale oo Ka Warbixiyay Khasaaraha Ka Dhashay Gantaal Caruur Ku Qarxay

Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Alcadaala oo ah guddoomiyaha degmada Janaale oo ka warbixinayay ayaa sheegay in ay shacabka ay kaga digayaan in ay ka fogaadaan haraadiga madaafiicda aan qarxin, waxaana sidoo kale uu intaas ku daray ay jiraan dhaawacyo halis ah oo tirada geerida sii kordhin kara.

You may also like