Maamulka Puntland oo Ku Celiyay in Aysan Ku Jirin Dagaalka Somaliland iyo SSC

Dowlad goboleedka Puntland ayaa markale ku celiyay in aysan qeyb ciidameeda ka aheyn dagaalka ka dhacaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, xilli Somaliland dhankeeda ay sheegtay in dagaalka ay ku jiraan ciidamo ka tirsan Puntland iyo kuwa dowladda federalka Soomaaliya.

