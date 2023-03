Madasha Maalgashiga Soomaaliya iyo Sudan oo Muqdisho Ka Furmay

38Simoonita Faraxsan and 37 others

Ujeedka madashan ayaa ah is dhaxgalka ganacsatadda labada wadan kaasoo ku qotoma walaaltanimo iyo iskaashi iyadoo lagu kala saxiixday is fahan dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah, sida uu gabagabadii shirka uu ka sheegay wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka.