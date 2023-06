Madaxda Howlgalka ATMIS oo Booqday Dhaawacyada Askarta Weerarkii Boola-mareer

Ku-simaha Safiirka Yuganda ee Soomaaliya, Sarreeye Gaas (hg) Nathan Mugisha, ayaa xusay in ciidamada Yuganda ay ka go’aantahay in ay fuliyaan waajibaadka hawlgalka ATMIS iyadoo todobaadkii hore la weeraray saldhigooda.

You may also like