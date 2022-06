Madaxda Maamul Goboleedyada oo Shacabka Soomaaliyeed Ugu Hambalyeeyay Munaasabadda 26-June

“Maalintaan qiimaha badan ee 26-ka June waa maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xur ah, waana taariikh fog oo u baahan in wax badan laga barto. Munaasabadaan waxa ay kusoo aaday iyadoo dalkeena ay ka jiraan abaaro iyo biyo la’aan baahsan’ oo barakicisay boqolaal kun oo qoys waxaana umadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay isu gurmadaan oo ay is kaalmeystaan” ayuu kusoo gabagabeeyay hadakisa.

You may also like