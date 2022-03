Madaxda NATO Oo Shir aan Caadi ahayn ka Yeelanaya Ruushka

Sida laga soo xigtay Aqalka Cad, shirarka Khamiista ayaa looga golleeyahay in lagu xoojiyo cunaqabateynta lagu soo rogay Moscow si looga fogaado isku dayga ruushka iyo xulfadiisu ku doonayaan inay ku hareer maraan hayiraadaha, iyo in la xoojiyo joogitaanka mustaqbalka fog ee NATO ku joogayso Bariga Yurub.

Stoltenberg ayaa tilmaamay in “isticmaalka kasta oo hubka kiimikada ee nuclearka oo ruushku ku isticmaalo Ukrain uu asal ahaanba bedeli karo qaabka iskahorimaadka,” isaga oo raaciyay, in Taasi ay noqon doontaa xadgudub cad oo sharciga caalamiga ah ay ka dhalan doonto cawaaqib ballaaran oo khatar ah.”

Waxa uu intaa ku daray in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu la hadli doono hoggaamiyeyaasha NATO kuwaas oo ka wada hadli doona taageerada lagama maarmaanka ah si ay uga caawiyaan Ukraine inay is-difaacdo, isagoo xusay in Madaxda NATO ay sidoo kale islasoo qaadi doonaan “cusboonaysiinta difaaca muddada dheer ee dhinaca bariga yurub”,