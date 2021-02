Madaxweeyne Xasan Sheekh Oo Sheegay In Farmaajo Uu La Mid Yahay Shaqaalaha Caadiga Ah Ee Villa Soomaaliya

Madaxweeynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda dalka ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaaladda aysan muuqaan meesha loo socdo.

Madaxweeyne Xasan ayaa wareeysi gaar ah uu siiyay GoobJoog News ayaa sheegay in mushkilad ay taagan tahay, taas oo ah in aysan caddeyn xilliga dalka madaxweeyne iyo Golayaala xeer dajin uu yeelanayo.

“Maanta waxaa la maraya bishii February bartamahedii ayaa la sii gaaraya xilligii uu dalku madaxweeyne cusub, Baarlamaan cusub lahaan lahaa yaa la joogaa, Nasiib darraa jirto, Nasiib darradu ma ahan in aan Madaxweeynihii la heyn Baarlamaankiina la heeyn, Nasiib darradu waxeey tahay in aanay soo muuqan xittaa.”

Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in aanan cid laga aqbali doonin ay iska sii joogto xafiiska iyadoo aan sharciyad buuxda haysanin.

“Maanta markana dalkani dad buu leeyahay ,dastuuru leeyahay, hay’aduu leeyahay, marka ma dhici karta in uu nin inta iska yimado dalka anaa iska xukumo in uu yiraahdo isagoon sharciyad ku fadhin , isagoo wax uu dugsan yahay aysan jirin in uu iska joogo ma dhici karto, Madaxweeynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu leeyahay waan iska joogaya aniga waqtigeeyga waa dhacay kii i badali lahaa ma hayo, sooma muuqdo ma soo wado laakiin aniga waa iska sii joogaya mushkiladda ugu daran ee maanta dalka ka taagan taas waaye”.

Xasan ayaa sidoo kale sheegay in farmaajo dalkaan si nabad ah loogu doortay, haddii uu waqtiga ka dhamadayna uusan madaxweeyne aheyn.

“Dowladnimo sideedaba waa nidaam iyo sharci iyo dastuur , haddii waxa nidaamka iyo sharciga uu qorayo la baal maro , laga leexdo markaas wax aan doowladnimo aheyn ayaa laga hadlayaa , madaxweeynaha nidaam iyo sharciyaa lagu doortay xoog kuma imaan, inqilaab militari kuma imaan , beeshiisa uma soo magacaabanin meesha, umadda Soomaaliyeed oo dhamaa u dooratay nidaam lagu heshiiyay ayaana lagu doortay.”

“Haddii marka nidaamkii waqtigii loo dhibay oo lo doortay uu dhamaaday, waxaa la rabaa waxa uu Madaxweeyne ku yahay aa la rabaa , annaga intaasa dhahnay, ninkaan Madaxweeyne ma ahan , ha dhamaado ee walba war heedhaha waqtigi waa dhamaaday, laakiin wixii waa soo wada oo waa soo socdaan , waa kuwaana waqtigaa na gaarsiin waayay lama hayo maantana lagama haayo berrina sooma muuqato , marka madaxweeynuhu dalka madaxweeyne kama ahan waqtigiisuna waa dhamaaday .

Madaxweeynihii hore ee dalka Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan shaqalaha Villa Soomaaliya ku jira uu la siman yahay Farmaajo.

” Madaxweeynanimadu qawaaniin iyo dastuur iyo nidaam waaye intiina Madaxweeynaha waa dhumiyay marka gurigaas meesha ka dhisan oo 100-ki sano ee la soo dhaafay dhisnaay aan iska dhex fadhiya macna weyn ma sameeyneyso, wiilalaa fadhiyo , shaqaala hoos fadhiyo dad badan oo Soomaaliyeed aa guriga dhex fadhiyo maanta kuwaasu ka mid yahay heybad kale kuma dhex fadhiyo guriga , dowladnimada , Madaxweeynanimada sharci iyo qawaaniin iyo dastuur waaye waa dhumiyay , Gabadha darjiinka Villa Soomaaliya ku yaallo xaaqeyso ee ku dhex jirta iyo asiga ku dhex jira laba muwaadin oo Villa Soomaaliya dhextaagan waaye wax ay ku kala duwan yihiin am jirto .”.

Goobjoog News