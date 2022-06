Madaxweynaha Colombia Oo Xabsi Guri Lagu Xukumay

Maxkamad ku taalla dalka Colombia ayaa madaxweynihii dalka ku xukuntay ganaax dhan 4 kun oo doolar iyo xabsi guri shan maalmood ah, kaddib markii ay ku heshay dembi ah in u hoggaansami waayey amar maxkamadeed oo farayey in la ilaaliyo dhul danguud ahaa oo loo laydhsi tago.

