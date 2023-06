Madaxweynaha Hirshabeelle oo Kulan La Qaatay Ergayga Gaarka ah Ee Qaramada Midoobey

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in guulo muhiim ah laga gaaray dagaaladii lala galay Kooxda Khawaarijta ah oo laga xoreeyay deegaano badan oo u baahan in la gaarsiiyo adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada, Sidoo kalana ay isu diyaarinayaan Wajiga labaad ee howlgalada si loo dhameystiro xoreynta deegaanada wali gacanta cadowga ku jira.

You may also like