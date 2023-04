Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo Booqday Ciidanka Lagu Soo Tababaray Uganda

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray ciidamada in ay ilaaliyaan anshaxa iyo xeerarka ciidamada, masuuliyaddooda koowaadna ay ka dhigtaan ilaalinta badqabka, karaamada iyo nolasha muwaadiniinta Soomaaliyeed, isaga oo ugu baaqay in ay qeyb ka qaataan amniga.

