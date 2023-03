Madaxweynaha oo Bulshada Shabeellah Dhexe Ugu Baaqay La Dagaalanka Isbaarada

Madaxweynaha ayaa waxaa uu tusaale u soo qaatay gobollada la dariska ah Shabeellaha dhexe, kuwaas uu xusay in bulshada ku dhaqan iyo waxgaradkooda ay u istaageen in lala dagaalamo dadka isbaarooyinka dhibta, isaga oo gabagabadiii hadalkiisa ku baaqay in bulshada degmada ay u istaagaan sidii deegaannada kale loo xoreyn lahaa.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa markale ku celiyay in gobolka Shabeellaha dhexe ay yaallaan isbaarooyin tira beel ah, kuwaas oo lagu dhibaateeyo dadka ku safra gobolka, isaga carabka ku dhuftay haddii bulshada ay u istaagin waxkaqabashada isbaarada aysan dowladdu awoodin in meel kasta ay ay ciidan ay waardiyaa dhigto.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo bulshada degmada Aadan-yabaal uga mahadceliyay garab istaagga ay u muujiyeen ciidamada Qaranka ayaa sheegay in degmada iyo deegaanada kale ee laga xoreeyay Al-shabaab, si degdeg ah loo gaarsiinayo adeegyada aasaasiga ah isaga oo sidoo kale ka dalbaday in ammaanka laga wada shaqeeyo gobolka.