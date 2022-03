Madaxweyne Biixi oo Ka Hadlay Safarkiisii Maraykanka

Madaxweynaha Somalailand aayaa waxaa uu hadalkiisa sii raaciyey in kulamadoodii in badan la dhageystay qadyadooda sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu yiri isaga oo ka hadlaya” Haddii aan shalay hadalkeena aan hadalkeenna aad loo dhegaysanayn oo uu cadowgeennu dhegaha ka haystay dawlaha waaweyn, maanta waxad arkayseen iyada oo dhegaha dawladda maraykanku iyaga oo aad u raaracan ay dhegaysanayeen codka Somaliland iyo dareenkooda,” ayuu yiri madaxweyne Biixi.

Muuse Biixi oo ka hadlay wixii ay kalasoo kulmeen in ay safarka ku jiyeen Mareykanka iyo mas’uuliyiintii ay la kulmeenayaa yiri “Waxam idiinku bushaaraynayaa haddii ay shalay dawladaha waaweyni indhaha inaga lalinayeen in dawladdii adduunka ugu waynayd ay maanta indhaheedii inoo soo jeedaan” .