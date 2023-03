Madaxweyne Biixi oo Ka Hadlay Xaaladda Dagaalka Magaalada Laascaanood

Magaalada Laas caanood ayaa waxaa muddo bil ah ka dacayay dagaal dadka deegaanka ay ku diidan yihiin in ciidanka Somaliland ay sii joogaan gobolka, iyaga oo wadahadal kasta shuruud uga dhigay in gobolka Sool laga saaro Milatariga Somaliland, xilli Madaxweyne Biixi oo ka dhago adeegay inuu dib uga raro ciidanka gobolka.

Biixi ayaa intaas ku daray dhankooda ay ku dhawaaqeen xabad joojin shuruud la’aan ah, iyadoo la xasuusto in madaafiic lagu garaacay magaalada ay geystay khasare soo gaaray dad shacabka oo dantu biday in markii dambe in ay isaga baxaan magaalada, kuwaas oo ku sugan xeryo barakac oo ku yaalla Puntland iyo Dowlad Deegaanka.