Madaxweyne Biixi oo Shuruud ku Xiray Sii Socoshada Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi (Xildiid) oo maanta Khudbad ka jeediyey xaflad lagu maamuusayey sanad guuradii 29-aad ee ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ee 18-kii May sanadkii 1991-kii ayaa soo hadal qaaday suurto galnimada wadahadallo dhab ah oo dhex mara labada dhinac.

Madaxweyne Muuse ayaa xusay in Somaliland ay ka go’an tahay ina y noqoto qaran madaxbannaan, si wadahadallaas loo sii anbo qaadana loo baahan yahay in Soomaaliya ay aqoonsato gooni isutaagga Somaliland, waxaana uu intaas uu ku daray in dhammaan shacabka iyo madaxda Somaliland ay ka go’antahay arrintaas waaxana uu yiri.

“Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyadoo go’aannada shacbiga Somaliland madaxbannaanidooda uu yahay muqadas lama taabtaan sida uu dastuurku cadeynayo, casriga aan maanta joogno oo ilbaxnimada ah iyo caqliga fiyoobiba waxaa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaad ah ee yimaada in lagu dhammeeyo wadahadal si looga fogaado dhiig dambe oo daata iyo colaado hor leh oo dabo dheeraada, haddii la doonaayo in lawada hadlo waxaa shardi ah in la aqoonsado inaan nahay labo dal oo wada hadlaayo”

Sidoo kale, Madaxweyne Muuse Biix Cabdi wuxuu tilmaamay in wada-hadalka labada dhinac ka hor, ay tahay in laga heshiiyo Ajandaha laga wada-hadli doono, isagoo xusay in mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya aaminsan yihiin in midnimo oo keliya laga wada hadli karo, halka Somaliland aaminsantahay in ay ka go’do dalka intiisa kale oo ay noqoto jamhuuriyad caalamku aqoonsado sida uu sheegay.

“Ma aqbali karno go’aan ah mid inamada Xamar joogaan ay ku hadlaan oo ah wixii aan kala go’ ama aan kala tag ah eynu aheyn aan ka wadahadallno si cad oo dheer ayaan ugu sheegayaa kala go’mooyee wax kale ka hadli mayno waan kala go’nay waana kala tagnay ee labo dal oo daris ah ma ahaanaa, haddii kale waxaad wadaan waad heli doontaan “ ayuu yiri madaxweyne Muuse biixi.

Hadalka Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aya waxaa uu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii dambe uu hakad badan uu galay wadahadalladii labada dhinac taas oo ay ugu wacan tahay siyaasadaha kala fog iyo halka ay kala joogan labada dhinac waxaana jirin ku dhowaad 30-sano wax isku soo dhowaansho ah oo laga gaaray wadahadallada.

