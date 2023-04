Madaxweyne Muuse Biixi oo Ka Hadlay Dagaalka Magaalada Laascaanood

“Aniga iyo shacabka reer Somaliland waxay ka midaysan yihiin in arrinta Laascaanood xabbadda la joojiyo, nabadna lagu dhammeeyo, mar walbana taas baannu u taagannahay, dawladda Somaliland iyo ciidankeeduna weerar lasoo weerarayo inay iska difaacaan mooyaane, marnaba dagaalkaas may gelin, diyaarna uma aha inay dad islaam ah oo Somaliland oo dadkoodii ah ay weeraraan” ayuu yiri madaxweynaha isaga oo ka hadlayay.

Dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo galay laba bilood ayuu sheegay Muuse Biixi in marweliba aysan diyaar u aheyn dagaal sida uu hadalka u dhigay laakiin lasoo weeraray oo ay isdifaac ku jiraan, waxaana intaas ku daray in ay diyaar u yihiin wado kasta oo lagu joojinayo dagaalka u dhaxeeya labada dhina oo khasaare sababay.

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay dagaalka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool , kaas oo dhaxeeya ciidamada Milatariga Somaliland iyo xoogagga deegaanka SSC, waxaana uu sheegay in diyaar uu yahay in xabadda la joojiyo oo xaaladda dagaalka lagu dhameeyo wadahadal sida uu sheegay xilli uu hadlayay.