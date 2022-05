Madaxweyne Xasan: Ballanteennu 2026-ka Waa Inaan Teendhadii Lagu Noqon

“Ballanteena caawa aan usoo jeedo aan rabo inaanshacabka kula ballamo oo aan ka codsanayo in ay nagu gacabsiiyaan haddii aan nahay mas’uuliyiinta cusub waxaa ay tahay 2026 Teendhadii inaan loo noqon, waan ka shaqanaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ay nagu garab istaagaan oo ay nagu taageeraan, dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo doorashadeedii ay soo dhacday inaan isku imaano ” ayuu yiri madaxweyne Xasan xilli uu hadlayay.

Madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inuu shacabka Soomaaliyeed ka codsanayo in lagu gacansiiyo isaga iyo dowladda uu soo dhisi doono inaan 2026-ka marka la gaaro aan lagu noqon doorasho, waxaana uu sheegay in shacabku xaq ay u leeyihiin in ay soo doortaan qofka iyaga matalaya, waxaana uu ku celiyay inaan lagu noqon doonin Teendhada Xalane.