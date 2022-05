Madaxweyne Xasan iyo IMF oo Kulan Fogaan Aragga ah Yeeshay

Hey’adda ayaa horay u sheegtay in haddii 17 May oo maanta ku beegan ay joojinayso wada shaqeynta ay la leedahay Dowladda Soomaaliya hadii aan la dooran hoggaan cusub, Soomaaliya ayaa yeelatay hoggaan cusub 15-kii bisha oo la waxaa la.doortay Madaxweyne Xasan oo faham fiican ka haysta horumarinta dhaqaalaha.

Ujeedka kulanka ayaa ahaa in hey’adaha dhaqaalaha caalamku dhegeystaan aragtida dhaqaale iyo barnaamijka dayn cafinta ee Madaxweynaha cusub, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka ka xariiqay sida ay uga go’an tahay in lasii wado dib u habeynta dhaqaalaha iyo qorshaha deyn cafinta.