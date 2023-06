Madaxweyne Xasan oo Dalbaday in Lagu Taageero Dagaalka Al-shabaab iyo Musuqmaasuqa

“Waxaan kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan qorshaha dowladda ee la-dagaallanka Khawaarijta iyo musuqmaasuqa,waxa uunna ku adkeeyey in ay dowladda ku gacan siiyaan sidii looga hortagi lahaa dhagarta argagixisada iyo kuwa caadeystay xatooyada hantida dadweynaha “ayuu yiri.

Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Al-shabaab aan loo cudur daari Karin loona baahan yahay in si isku mid ah loola dagaallamo oo ay shacabka ku dhiiraddan sidii looga xoreyn lahaa dalka, waxaana uu ugu baaqay in shacabku ay la yimaadan isku tiirsanaan iyo walaaltinimo.