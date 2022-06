Madaxweyne Xasan oo Ka Hadlay Safarkiisa Galmudug

“Dhulka Galmudug ay ka kooban tahay in badan ayaa xor ah, in yarna cadowga Alshabaab ayaa ku harsan, waana u taagan yihiin reer Galmudug in ay xoreeyaan dhulkaas oo maalin walba waxay cadowgaas kula jiraan dagaal, anaguna waxaan ku garab istaagaynaa sidii ay cadowgaas muddada dheer ku daahay isaga xoreyn lahaayeen, taasina waxay ku suurta gelaysaa inanga oo midowna, qalbiyadana isu furna.”ayuu yiri madaxweyne Xasan xilli uu ka hadlaayay safarkiisa Dhuusamareeb.

