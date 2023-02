Madaxweyne Xasan oo Kulamo Dooceedyo Itoobiya Kula Qaatay Madax Kale Duwan

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya Dr. Xasan Shiikh Maxamuud oo magaalada Addis Ababa kaga qeyb galayay shir-madaxeedka midowga Afrika ayaa khudbad uu ka jeediyay meertada 36-aad waxaa uu ku tilmaamay in loo baahan yahay in Afrika ay siwada jir ah u shaqeeyaan xilligaan oo la joogo iskaashiga adduunka ee halka qur ah.

You may also like