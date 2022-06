Madaxweyne Xasan oo Shacabka Soomaaliyeed u Diray Fariinta Xuska Munaasabadda 26-June

Madaxweyna oo fariintiisa soo marsiiyay baraha bulshada ayaan tagin munaasabaddii xalay ka dib talooyinka caafimaadka kadib markii la xaqiijiyay in kadib safarkiisii Imaaraadka laga helay caabuqa COVID-19, walow Villa Somalia baahisay in caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in loo istaago sidii loola tacaali lahaa xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira, kuwaas oo saameyn u geystay dadka iyo duunyada.

