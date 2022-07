Madaxweyne Xasan oo Ubax Dhigay Taalada Daljirka Daahsoon+Sawirro

Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo weynaynaya xuska maalinta 1-da Luulyo ee ee israacii labada gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta dalkeenna oo 62sano laga joogo ayaa maanta Ubax dhigay Taallada Daljirka Daahsoon, oo astaan Qaranu taagan dadkii dalkaan u soo halgamay ee aan meel ama maalin gaar lagu xusin.

“Waxaan mar kale hambalyo ku aaddan munaasabadda 1-da Luulyo u diraya dhammaan shacabka Soomaaliyeed, meel kasta oo ay joogaan. Waxaa xaqiiq ah, in si aan horey ugu dhaqaaqno ay muhiim tahay in aan gacmaha is qabsano oo qabano shaqo qaran oo adag, taas oo horseedi doonta in aan dalkeenna horumarinno, dunidana wax la qeybsanno”. ayuu yiri.