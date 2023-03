Madaxweyne Xasan Shiikh oo Gaaray Dalka Eritrea

Madaxweynaha safarkiisa Asmara ayaa waxaa sidoo kale uu kusoo aadayaa xilli dhowaan dowladaha safka hore uu ka dalbaday in laga gacansiiyo dagaalka dowladda federalka ay kula jirto dagaalamayaasha Al-shabaab, iyadoo ay ballan qaadeen in wadajir loo wajaho dagaalka lagu jiro

You may also like