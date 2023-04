Madaxweyne Xasan Shiikh oo Ka Tacsiyeeyay Geerida Nabaddoonno Lagu Dilay Galgaduud

Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey muwaadiniinta ay dhaawacyadu ka soo gaareen weerarkan arxan darrada ah in uu Alle u boogo dhayo, waxa uuna Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku jiheeyay in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso.

Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa xusay in falkan Al-shabaab ay kula kaceen Nabaddoonnada birmo-geydada ah ay ka tarjumeyso cadaawadda iyo arxan-darrada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan, ayna tahay in qofkasta uu u istaago sidii dalka looga xoreyn lahaa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha oo ktacsi dirayay .