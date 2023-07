Madaxweyne Xasan Shiikh oo Ku Wajahan Galmudug iyo Ujeedka Safkiisa

Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu saldhigan doono magaalada Dhuusamareeb inta ay socdaan howlgallada laga fulinayo Galmudug, waxaana jirta in sidoo kale uu safar ku tagi doono magaalooyinka laga saaray Al-shabab ee Mudug iyo Galgaduud, gaar ahaan Ceeldheer iyo Xarardheere.

You may also like