Madaxweyne Xasan Shiikh oo Kulamo La Qaatay Madaxweyne Axmed Madoobe

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha laga hadlaayo ay ugu waaweyn yihiin xaaladda gobolka Gedo iyo dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab oo dowladdu sheegtay in dhowaan laga bilaabayo deegaannada Jubbaland, kumalada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in ay sii socon doonaan inta uu ku sugan yahay Jubbalanad.

Kulamada ayaa waxaa la sheegay in inta badan looga haday xaaladda deegaannada Jubbaland, dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo, Wasiirka Arrimaha maamulka Maxamed Ibraahim Oogle ayaa sheegay in laga wada hadlay dwajiga labaad ee dagaalka Al-shabaab.