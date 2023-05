Madaxweyne Xasan Shiikh oo Maanta Furay Kalfadhiga Sedexaad Ee Baarlamaanka

Madaxweyne Xasam Shiikh Maxamuud ayaa ugu dambeyn dul istaagay hayaanka doorasho ee qof iyo cod ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo, isaga oo tilmaamay in muhiim ay u tahay wadashaqeynta golayaasha dowladda si loo gaaro halka la hiigsanayo iyo dhaqan galinta go’aannadii kasoo baxay shirka Madasha Wadatashiga Qaran .

Madaxweynaha ayaa sheegay in lasoo maray waddo dheer, taasoo qaadatay waqti badan, waxa uuna Xildhibaannada Baaramaaka 11-aad ka dalbaday in ay la qaataan go’aannadii kasoo baxay Shirkii Wadatashiga Qaran oo kusoo idlaaday magaalada Muqdisho, waxaana ugu dambeyntii laga soo saaray Mar-murtiyeed.