Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya oo Ku Tilmaamay Dagaalka Gedo Mid Sokeeye

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo la hadlayay warbaahinta gudaha ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada muddooyinkii dambe ka dhacayay qeybo ka mid ah gobalada dalka, waxa uuna si gaara uga ahdlay dagaalka gobalka Gedo isaga oo dagaalkaasi ku tilmaamay mid sokeeye.

Madaxweyne cabdiqaasim ayaa sheegay in dadka gobalka Gedo isku dilaya ay yihiin dad walaala ah waxa uuna cuqaasha deegaanadaasi ugu baaqay in ay colaadaasi soo afjaraan.

“Dagaalka ka socdo gobaladu inta badan waa sokeeye wax kale maahan dad walaala ah oo aan kala fogeyn ayaa isdilahaya, hadane Gedo waxaan Alle uga rajeynayaa in dagaalkaasi uu ka joogsado odoyaashana in ay ka qaataan talada oo dagaalka la joojiyo oo aan dadka lagu layn” ayuu yiri madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan.

Dhanka kale madaxweynihii hore ayaa tilmaamay in dowladda looga baahanyahay in ay khilaafaadka jira iyo meelaha ay ka aloolsanyihiin dagaalada in ay ku dhameyso heshiis iyo nabad.

Madaxweyne Cabdiqaasim mar uu arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri “Dowladda waxaa looga baahanyahay in wixii dagaalamaya ay dhexdhexaadiso wixii khilaafaad ah oo jirana nabad lagu dhameeyo ayaa looga baahanyahay in ay ka shaqeyso waana hubaa in ay ka shaqeynayso”

Hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli gobalka Gedo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland oo ka dhalatay markii dowladdu gobalkaasi ciidamo ku daabushay.

Goobjoog News