Madiino Caamir: Kursiga Aamino Kuma Qanci Karno Inuu Ku Fariisto Qof Aan Dumar Aheyn

Madiino Caamir Maxamed oo xubin ka ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka oo ka hadashay qoondada haweenka ayaa dul istaagtay geeridii ku timid Allah unaxariistee Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi oo lagu dilay qarax ismiidaamin oo lagula eegtay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.

“Waxaan sugaynay wax ka duwan waa ay dhaceen, waxaa moodayay Qalinka kaliya in ay ku filan tahay in ay nagu dhacaan, laakiin hadda Qori ayaa yimid, waxaa timid maahmaahdii Soomaaliyeed oo dhahaysay Dibiga qal Wayshu haku quus qaadatee, quus qaadan mayno annagu, marna lagama yaabo in la qaato xuquuqdeenna, beesha lixaad inta aad noo dhiira galiyeen ayey dhaafi waayeen Cunaqabateen ayaan saaraynaa” ayey tiri.

Sidoo kale iyadoo sii hadlayso ayey maamulka Hirshabeelle ka dalbatay in doorashada kursigii ay ka dhimatay xildhibaan Aamino la keeno magaalada Jowhar, ama loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho, waxaana dhanka kale reerka kursiga iska leh ayugu baaqday in ay keenaan ruux dumar ah oo badesha AUN xildhibaanad Aamino.

“Aamino qoys ama qabiil kama dhiman, annaga ayey naga dhimatay, qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed, Aamino waxaa ay aheyd labeenta siyaasiyiinta, walaasheen Allah unaxariisto, samir iyo imaan hanaga siiyo, hal qodob ayaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, Aamino kursigeeda waxaan u sheegaynaa qaraabada ay ka dhalatay in gabar la keeno, Jowhar ama Xamar in la keeno, waxaa kaliya aan ku qanci karnaa in kursigaas gabar la keeno” ayey tiri.

Marwo Madiino ayaa sidoo kale xustay in ay aad ula dhacsaneyd shaqadii ay haysay marxuumad Aamino, iyadoo intaas ku dartay, markii ugu dambaysay ay la hadashay ay u sheegtay in lagu heshiiyey kursiga ay ku fadhisay, tolkeedana ay rabaan, waxaana iyadoo ilmanayso ay hadalkeeda ku tiri sidaa loo dili karaa ruux tolkiisa rabaan.

“Howsha ay heysay markaan arkay ayey ka mid noqotay dadka aan ku faani karo, Numbarkeeda ayaan raadiyey waan soo heay, waxaan ku iri, waxaan aadaynaa Hirshabeelle si aan u sheegano dooda aan qabno Arbacada ee Isniin ama Talaado Diraayad soo raac, waxaa ay ugu tiri hadal aanan waligey ilaabeen” Abayo waad mahadsan tahay waa la heshiiyey, tolkayga ayaa irabo” qof tolkeeda uu rabo sidaa loogu dili karaa” ayey tiri Marwo Madiino.

Dhanka kale Marwo Aamino ayaa sheegtay in ay ogol yihiin in lagu tartamo kuraasta, laakiin la handaday sida ay adalka u dhigtay, waxaana ay baaq u dirtay xildhibaannada haweenka ah ee soo baxay iyo kuwa la filaayo in ay soo baxaan, waxaana ay ugu baaqday in aysan ka qeyb galin dhaalinta inta uu maqan yahay kursi qoondadoodaa.

“Annagu wax mahalayanayno, wax ayaan rabnaa inaan qurxino, raggu haddii ay nala tartami karaan oo tartan ay nooga qaadan waan ogol nahay, laakiin ayadoo loo jeedo oo qori nagula maquuninaayo, lagana aamusan yahay, ha socoto la leeyahay, waxaan rabnaa gabdhaha soo gali doona ama soogalay ee dhaaran doona in aysan fariisan inta kursi kursi gabar maqan yahay, taladaas ayaan kolay soo jeedin lahaa” ayey tiri Madiino Caamir Maxamed.

