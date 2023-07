Magaalada Baydho oo Go’doon Gashay iyo Walaac Laga Muujinayo Saameyntiisa

Al-shabaab ayaa go’doon saartay Baydhabo, kadib markii maamulka Koonfur Galbeed oo xabsiga dhigay dhowr maamulayaal Iskuul kuwaas oo ajiibay in ay u tagaan Al-shabaab oo ka dalbatay in ay bixiyaan lacago, waxaana markii ay soo laabteen xabsiga dhigay ciidanka maamulka.

Go’doominta Al-shabaab ay saareen magaalada ayaa waxaa ay keentay in ay adkaadaan in ay tagaan gacansiyadii ka bixi jiray Muqdisho ee gaari jiray, waxaana deegaanno ka tirsan gobolka Baay ku go’doonsan gaadiid badan oo siday shixnado kale duwan oo u socday magaalada Baydhabo.