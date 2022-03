Magacyada 25 Wasiir oo Maamul Goboleedyada ah oo Ku Biiray Baarlamaanka Federal-ka, Warbixin

25 ka tirsan wasiirrada maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ayaa noqday xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka ah, iyada oo ku dhowaad 30 wasaarad ay qaarkood wasiir la’aan yihiin qaarka aan la ogeyn in la badali doono iyo in kale.

