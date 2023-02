Maraykanka oo Buufin Basaas uu ku sheegay soo riday

Dowladda Shiinaha ayaa si adag u cambaareysay weerarka maraykanka uu ku soo riday buufinnada, waxa ayna sheegtay in aysan ahayn basaas balse loogu talagalay in loo adeegsado saadasha hawada iyo cilmi baarisyo kale.

Joe Biden ayaa shaaciyay in uu waaxda gaashaan ee Pentagon uu siiyay amarka ah in la soo rido Buufinnadan basaasnimada looga shakiyay.

Maraykanka ayaa sheegay in uu soo riday buufin looga shakisan yahay in ay leedahay dowladda Shiinaaha, taas oo lagu tilmaamay mid basaas ah.