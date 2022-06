Charles Hood, oo ah madaxa shaqaalaha dab damiska San Antonio, ayaa sheegay in ay ciidamada dabdamiska ay yimaadeen goobta dadkaan laga helay kadib markii ay maqleen farriimo muujinaya maydka hal qof in uu yaallo qayb kamid ah magaalada, balse ay dhacdadaan la kulmeen markii dambe.

Waxaana la rumaysan yahay in dadkaan ay yihiin kuwa muhaajiriin ah oo doonayay in ay galaan dalka Maraykanka, oo ay u soo haajireen.