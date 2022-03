Maraynka iyo Bank-ga Adduunka Oo Cabsi Ka Muujiyay Fashil Ku Yimaada Hanaanka Dhaqaalaha Soomaaliya

Madaxa Bank-ga adduunka ee Soomaaliya Kristina Svensson ayaa horay u sheegtay in 18-ka May ay gebi ahaan istaagi doonto taageeridda Bank-ga adduunka ee Soomaaliya.

Larry iyo Kristina ayaa sidoo kale sheegay in haddii aan la helin dowlad ay suura gal tahay in wax walba ay istaagaan, taas oo ay ugu horayso taageridda la siiyo dowladda.

Safiirka Maraykanka ee Soomaaliyda Amb Larry André iyo madaxa Bank-ga adduunka ee Soomaaliya Kristina Svensson ayaa sheegay in ay halis ku jiraan in dib loogu noqdo meeshii laga soo bilaabay howlaha dib u habaynta dhaqaalaha Soomaaliya.