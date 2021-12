Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa taageray shirka uu ra’iisul wasaare Rooble isugu yeeray madaxda dowlad gobaleedayda dalka si looga tashado horusocod siinta howlaha doorashada.

Safaaradda mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweysay shirka Rooble kaas oo ay ugu baaqday madaxda in ay xal uga gaaran doorashada.

“Waxaan sii wadeynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka Golaha Wadatashiga Qaran ee Muqdisho. Wada-hadallada toddobaadkan ee Madashan horey u jirtay waxay muhiim u yihiin dedejinta hanaanka doorashada Soomaaliya iyo sixitaanka khaladaadka la arkay.” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka.

We continue to support the call for an in-person National Consultative Council meeting in Mogadishu. Discussions this week in this established forum are critical to expediting #Somalia’s electoral process and correcting observed shortcomings.

