Kooxda Taliban ayaa bilawday rididda rasaas ay ugu dabaal dagayaan 20-sano kadib in Mareykanku uu isaga baxo gudaha Afghanistan.

Militeriga dalka Mareykanka ayaa soo Afjaray muddo 20-sano kadib howl gal ay ku joogeen dalka Afghanistan oo ay yimaadeen kadib weerarkii 11-September.

Qorshaha ka bixitaanka Mareykanka ayaa soo bilawday mudda dheer ka hor, xilli Mareykanku ku guuldarestay qorshahiisa la dagaalanka kooxda isugu yeerta dowladda Islaamka.

” Askarigii ugu dambeyay ee Mareykan ah ayaa ka tagay Afghanistan” ayuu yiri Maj. Gen. Chris Donahue, oo ah taliyaha guud ee ciidamada.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021