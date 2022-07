Mareykanka: Siyaasaddeena Soomaaliya Waa Mid la Mid ah 62-kii Sannadood Ee Ugu Dambeeyay”

Hadalka kasoo baxay safiirka dowladda Mareykanka ayaa waxaa uu caqabad ku noqon karaa dadaallada Somaliland ay ugu jirto in ay noqoto dal ka madaxbannaan Soomaaliya inteeda kale, waxaana xusid mudan in dhowaan madaxweyne Muuse Biixi uu tagay Mareykanka oo qeyb ka ah dadaalka ay ugu jiraan aqoonsi caalami ah.

Safiir Larry oo ka qeyb galayay xaflad ka dhacday magaalada Minneapolis oo lagu xusayay xuska 1Luulyo ayaa xusay in dowladdiisa Soomaaliya ay ka aaminsan tahay sidii ay aheyd 62-kii sano ee lasoo dhaafay ee xorta ay aheyd, isaga oo intaas raaciyay in Soomaaliya hal xuduud iyo hal taariikh ay leedahay.