Marxuumad Aamina Maxamed Cabdi oo Aas Qaran Muqdisho Loogu Sameeyey

Dadkii ka qeyb galay aaska xildhibaannada iyo nabadoonkeeda ayaa waxaa ay Alle uga baryeen inuu naxariista Janno uu siiyo, waxaana ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin, iyadoo dowladda iyo maamulka Hirshabeelle ka dalbaday in baaritaan lagu sameeyo qaraxii lagu dilay 48 ruux oo ay ku jirto iyo dhaawac 109 ruux oo kale.

