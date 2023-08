Masaajid Ku Burburay Dalka Nigeria oo Dhimasho iyo Dhaawac Ka Dhalatay

Muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay qasaaraha soo gaaray masjidka iyo in haatan uusan lahayn meel laga hargalo qorraxda, maamaada uu ka dumay qeybo badan una baahan yahay in dayactir lagu sameeyo sida la sheegayo.

Wararka ayaa sheegaya in saqafka sare ee Masjidka oo ku yaala dabaqa hoose uu soo dumay salaadii casar, waxaana wali socda dadaallada lagu baadi goobayo dad la maleynayo in ay ku jiraan dhismaha ku dumay Roobka Mahigaanka ah.