MAXAA HORTAAGAN HORUMARKA K/CAGTA SOOMAALIYEED?

5. Abuuridda maxkamadda Ciyaaraha : maadaama ay k/cagtu Soomaaliyeed maamulaan shaqsiyaad kala aqoon iyo waaya aragnimo duwan shaki kuma jiro inuu dhici karo khilaaf iyo is-qabsi heer walba leh hadii uu yahay mid maamul ama mid ka dhasha dhacdo tartan ama ciyaar gaar ah sida midkii ciyaarta kama danbeyska aheyd ee kooxaha Horseed iyo Muqdisho. Waa biyo kama dhibcaan in la abuuro maxkamadda ciyaaraha dalka lana tababaro qareeno iyo garsooreyaal aqoon u leh sharuucda ciyaaraha dalka taasoo gacan ka geysan doonta in xal sharci ah loohelo muranada ka dhasha ciyaaraha k/cagta dalka.

1. Qaab-dhismeed xubnaha Xiriirka : dagaaladii qabaa’ilka ee aafeeyay dalka Soomaaliya waxuu saameyn xun ku-yeeshay hay’ad kasta oo maamul ah. Kadib dagaaladii 1991-kii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxay rug cadaayadii k/cagta suuragaliyeen in dib loo yag-leelo ciyaarihii k/cagta ee caasimadda sida tartamada horyaalka soomaaliya iyo koobka jeneraal Da’ud, taasoo aheyd talaabo dhaxal-gal ah oo qeyb ka noqotay nabadda iyo is-dhexgalka bulshada kunool Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Muqdisho oo xiligaas u qeybsaneyd koonfur iyo waqooyi ayaa qasab ka dhigtay in qaab dhismeed xiriirka la waafajiyo awood qeybsiga labadii awoodeed ee kala deganaa koonfurta iyo waqooyiga. Ilaa maanta oo dalku dowlad federaal ah yeeshay wali maamulka k/cagta ugu sareeya waxuu ku jaan go’an yahay xeer jajabkii awood qeybsiga qabaa’ilka ee koonfurta iyo waqooyiga Muqdisho. Hadaba, hadii hormar laga rabo k/cagta Soomaaliyeed waxaa muhiim ah in doorashada soo socota dib u eegis lagu sameeyo qaab dhismeedka xiriirka ayadoo lagu xeerinaayo aqoonta , waxqabadka iyo waaya-aragnimada shaqsiga u leeyahay k/cagta.