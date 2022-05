Maxaan ku Dooran Lahaa Xasan Sh. Maxamuud?!

Markii aan Xamar imid ka dib shan jeer ka badan ayaan isla fadhiisanay, sheeko wadaagnay ilaa markii dambe aan ku qancay shakhsiyaddiisa wanaagsan. Waa qof jecel in uu dadka isku wado; yar ilaa weyn. Marka aad la barbardhigto kuwa la tartarmaya waxaad ogaanaysaa in isagu uu yahay kan ugu qosolka badan, qosolkuna wuxuu ka tarjumayaa farxad iyo laab furnaan.

Tan saddexaad, wuxuu leeyahay shakhsiyad wanaagsan iyo dabeecad dal iyo dad lagu hoggaamin karo. Markii iigu horreysay ee aan la sheekeystay, isbaranay waxay ahayd sanadkii 2018 mar aan joogay magaalada Istanbul, isagana wuxuu deganaa magaalada Ankara. Waxaan rabay in aan ku soo booqdo hoygiisa laakiin waan xanuunsaday maalintaas, waana ka baaqday. Inta uu isoo wacay ayuu igu dhahay “Igaarkey, Alle ha ku caafiyo. Xamar ayaan isku arkeynaa.. Ha welwelin.” Weli ma hilmaamin ereyadaas waayo waxay i dareensiinayaan in uu yahay qof leh shakhsiyad naxariis badan; qalbi jilicsan.

Tan labaad, waxaan ku tilmaami karaa in uu yahay qof aqoon u leh waxa afka cilmiga siyaasadda lagu dhaho dowlad-dhis (state-building). Waxaa tusaale kuugu filan, sidii uu wax uga qabtay mashruucii dib u dhiska hay’adaha dowladda isaga oo salka u dhigay nidaamka federaalka iyo heykalkiisa. Bal, waxaan ku doodi karaa in uu ka soo bilaabay meel eber ah, keenay meel dhexe.