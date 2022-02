Maxamed Salah oo ciyaartoyda Masar ka dalbaday inay ka aar gutaan Sadio Mane iyo Senegal

Taas ayaa micneheedu yahay in midkood Mane iyo Salah ama midkood Senegal & Masar ay ka qayb geli doonto Koobka Adduunka ee Qatar, iyadoo aysan suurtogal ahayn in labadaasi xul ay wada tagaan Qatar.

Dhanka kale Guddoomiyaha dhallinyarada iyo isboortiga Masar ayaa caddeeyay in dhammaadkii kulankii Masaaridu guuldarrada kala kulmeen Senegal kaddib uu Kabtanka xulka Masar Maxamed Salah uu la kulmay ciyaartoyda Faraacinada, kana dalbaday in ay ka aar gutaan Sadio Mane iyo saaxiibadiisa Senegal labada kulan ee ay isku arki doonaan ee isreeb-reebka Koobka Adduunka ee Qatar 2022.

Maxamuud Xuseen oo u warramayay Kanaalka ETC ee Masaarida ayaa waxa uu ammaanay laacibiinta xulka Masar iyo sidii geesinimada lahayd ee ay ku soo gaareen ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Afcon 2021, isagoo xusay in aysan waxba ka hagran dalkooda, guuldarraduna ay tahay mid qoran.