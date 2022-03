Maxay Kawa Hadleen James Swan iyo Taliye Xijaar?

Taliye cidanka Xijaar ayaa waxaa uu dhankiisa yeeshay in ciidanka ay ka go’an tahay sugidda amniga guud ee dalka iyo boobaha sida gaarka ah loogu qorsheeyey in ay doorashada golaha shacabka Baarlmaanka 11-aad oo ku eg 18 bishaan Maarso ee 2022-ka oo ah maalinta loo asteeyey in lagu soo gunaanado doorashada Baarlamaanka 11-aad.

