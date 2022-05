Maxay Kawada Hadleen Aadan Madoobe iyo Taliska ATMIS?

Guddoomiye Aadan Madoobe ayaa waxaa uu Muqdisho kawadaa kulamada la xiriira doorashada uu la qaadanayo dadka ay qusayso, waxaana la filayaa in caasimaddu martigeliso 15-ka May 2022 doorashada madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya.

