Maxay Kawada Hadleen Madaxweynaha Jubbaland iyo Wafdiga Beesha Caalamka?

Waxaa Madaxweynahu uu sheegay in gurmadka gargaar ee hadda loo baahan yahay uu yahay kii ugu muhiimsanaa ee lagu samatabixinayo bulshada xoolo-shaqatada ah iyo beeralayda ay abaartu saamaysay, wuxuuna intaas raaciye in dadaalada socda ay u baahan yihiin kaalmo dheeraad ah isla markana ay jirto xaalad daran oo u baahan in si wadajir ah loo wajaho.

Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dhanka kale xusay in baahida ugu weyn ee dadka ay wajahayaan xiligaa ay tahay biyo yaraan daran oo wali meelaha qaar, isla markana xoolaha iyo dadkuba ay la daala dhacayaan, Xoolaha nool in calafkii ay u baahnayeen ayna helin taas oo sababtay in xoolo badan ay dhimanayaan bilihii lasoo dhaafay guud ahaan Jubbaland.

Goobjoog News