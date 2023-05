Maxay Tahay Sababta Madaxweyne Xasan Shiikh u Doorbiday Ciidanka Dalalka Safka Hore?

Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka jawaabay sababata dowladdu ku dooratay in dagaalka Al-shabaab ay kala kaashadaan ciidanka dowladaha safka hore, isaga oo carabka ku dhuftay cid kasta oo wax kala qabaysa in ay kala kaashanayaan si loo soo gabagabeeyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada gobolka.

