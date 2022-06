Maxkamadda Ciidamada oo Ridday Xukunno Kale Duwan

Eedeysanayaasha ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay weerar loo adeegsaday Bam gacmeed oo lagu tuuray saldhigyada degmooyinka Warta Nabadda iyo Howl wadaag, waxaana xeer ilaalintu sheegtay in ay ka dameeyeen Bam Gacmeedyadaas lagu weeraray labada degmo, ciidanka Booliiska ayaa mar qura gacanta ku dhigay raggaan 22 bishii February 2022, iyadoo maanta lagu xumumay xukunno kale duwan.

