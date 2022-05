Maxkamadda Ciidamada oo Xukun Ridday

U jeedkooda ayay ku koobaan in ay billow u yihiin dhalinyaro loogu tala galay in ay ka howl-galaan Goballada Woqooyi iyo dhulka Soomaali Galbeed Ethiopia.Dhammaan dhallinyarada ayaa wada qaatay fikirka kooxda October 2021, 15-kii March Sanadkan ayaa lagu wareejiyay hogaanka baarista hey,adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo baaraysay kiiska.

Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka ee dowladda federalka Soomaaliya ayaa xukun waxaa ay ku ridday sedex dhallinyaro ah, kuwaas oo lagu soo eedeeyey kamid ahaanshiyaha Al-shabaab iyo in ay qorshaynayeen in weerarro ka geystaan gobollada Waqooyi iyo dowlad deegaanka Soomaalida, sida xeer ilaalintu ka hor jeedisay fadhigii maxkamadda.