Midowga Musharraxiinta oo Kasoo Horjeestay Go’aankii Midowga Afrika

Midowga Musharraxiinta waxa ay sheegeen in Francisco Madeira uu ku eedeysan yahay xadgudubyo ka baxsan diblomaasiyadda, taas oo aan marnaba suurtagal ka dhigi karin in uu ka howlgalo gudaha waddanka Soomaaliya, waxaana ay siweyn u taageereen go’aankii uu qaatay Ra’iisulwasaaraha xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya.

You may also like