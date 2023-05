Xiisad Ka Taagan Ceerigaabo, Xilli Rabshado Khasaare Dhaliyay ay Ka Dhacayeen Magaalada

Diidmadii ka bilaabatay magaalada Laascaanood ayaa waxaad moodaa in ay ku faaftay magaalooyin badan oo ka tirsan Somaliland, waxaana 30 sano kadib deegaannada Somalilad lagu arkayaa in shacabku ay kasoo horjeedaan maamulka Biixi uu hoggaamiyo, taas oo ay sal u tahay sida uu u wajahay xaaladda magaalada Laascaanood.

